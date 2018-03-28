В Пензе комитет Заксобрания рассмотрел кандидатуры желающих войти в общественный совет Общество

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Комитет Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по социальной политике рассмотрел кандидатуры лиц, желающих войти в новый состав общественного совета.

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Всего за период с 16 февраля от общественных объединений и негосударственных некоммерческих организаций поступило 17 предложений.

Все кандидаты были представлены членам комитета, после чего депутаты приняли участие в тайном голосовании.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, по его результатам 15 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, будут рекомендованы для утверждения на очередной сессии, которая состоится в предстоящую пятницу, 30 марта.

Общественный совет при Законодательном собрании Пензенской области действует с февраля 2015 года. Он формируется на срок полномочий регионального парламента и состоит из 15 членов.

Правом выдвижения кандидатов в его состав обладают общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области. В состав общественного совета не могут входить государственные и муниципальные служащие.

Персональный состав совета утверждается постановлением Законодательного собрания, принимаемым большинством голосов избранных депутатов. Консультативно-совещательный орган является правомочным, если в его состав вошло более 10 человек.