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В Пензе комитет Заксобрания рассмотрел кандидатуры желающих войти в общественный совет

12:01 | 28.03.2018 | Общество

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Комитет Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по социальной политике рассмотрел кандидатуры лиц, желающих войти в новый состав общественного совета.

В Пензе комитет Заксобрания рассмотрел кандидатуры желающих войти в общественный совет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего за период с 16 февраля от общественных объединений и негосударственных некоммерческих организаций поступило 17 предложений.

Все кандидаты были представлены членам комитета, после чего депутаты приняли участие в тайном голосовании.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, по его результатам 15 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, будут рекомендованы для утверждения на очередной сессии, которая состоится в предстоящую пятницу, 30 марта.

Общественный совет при Законодательном собрании Пензенской области действует с февраля 2015 года. Он формируется на срок полномочий регионального парламента и состоит из 15 членов.

Правом выдвижения кандидатов в его состав обладают общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области. В состав общественного совета не могут входить государственные и муниципальные служащие.

Персональный состав совета утверждается постановлением Законодательного собрания, принимаемым большинством голосов избранных депутатов. Консультативно-совещательный орган является правомочным, если в его состав вошло более 10 человек.
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