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Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области в День космонавтики

09:15 | 12.04.2018 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем космонавтики, который отмечается в четверг, 12 апреля.

Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области в День космонавтики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наша великая страна проложила землянам дорогу в космос. Именно на русском языке прозвучала памятная фраза Юрия Алексеевича Гагарина: «Поехали!», которая ознаменовала начало новой эры в истории планеты. Пензенская область внесла достойный вклад в становление и развитие отечественной космонавтики. Коллективы наших предприятий и научно-исследовательских институтов много и плодотворно трудились, создавая для этой перспективной отрасли передовые технические разработки», — отметил глава региона.

Он добавил, что пензенцы по праву гордятся прославленным земляком, космонавтом Александром Самокутяевым.

«Во многом благодаря его позывному «Тарханы» мир еще больше узнал о нашем регионе, о делах и свершениях его тружеников, о богатейшем духовном и культурном наследии Сурского края. Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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