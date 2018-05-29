Пензенская область заняла 12 место в антинаркотическом рейтинге

В его рамках аналитики произвели ранжирование субъектов РФ от самого благополучного, который в итоге расположился на первом месте, к наиболее проблемному.
Согласно представленным данным, наиболее эффективная работа по борьбе с наркоманией ведется в Архангельской области, Чукотском автономном округе и Волгоградской области.
Всего в «зеленую» зону включено 20 регионов, в числе которых Чечня, Мордовия, Орловская, Кировская области, Дагестан, Рязанская область, Чувашия, Якутия, Пензенская область, Севастополь, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Ивановская, Тверская, Псковская области, Карелия и Республика Алтай.
Наиболее остро проблема наркомании стоит в Приморском крае, Еврейской автономной и Сахалинской областях.
По словам руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, рейтинг призван объективно оценить реальную антинаркотическую работу в стране, а также ее последствия в каждом из регионов.
«Мы ожидаем, что данный независимый доклад поможет федеральным и региональным чиновникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей наркоситуации и кардинального улучшения антинаркотической работы как неотъемлемой части защиты национальной безопасности Российской Федерации», — пояснил он.
При подготовке антинаркотического рейтинга регионов РФ – 2018 были использованы официальные показатели Росстата, Минздрава, МВД России, Генпрокуратуры, а также центральной базы статистических данных, единой межведомственной информационно-статистической системы и государственных судебно-медицинских экспертных учреждений.
Составители использовали пять критериев — число смертельных отравлений наркотическими и психотропными веществами; численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с наркоманией; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения; объем административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов; число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
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