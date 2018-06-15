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«РЖД» передаст пензенский детсад №117 муниципалитету

10:59 | 15.06.2018 | Общество

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Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Детский сад №117, принадлежащий пензенскому филиалу ОАО «Российские железные дороги», будет безвозмездно передан в ведение муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«РЖД» передаст пензенский детсад №117 муниципалитету. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе совещания в мэрии в пятницу, 15 июня, железнодорожники попросили главу администрации Пензы Виктора Кувайцева сократить сроки процедуры передачи.

Он заверил, что муниципалитет примет все необходимые меры для того, чтобы оперативно решить этот вопрос и детский сад не закрылся.

Виктор Кувайцев также поинтересовался, возможно ли приобретение у компании здания, где действовал подростковый клуб – школа бокса.

«В прошлом году администрация города обращалась к руководству ОАО «РЖД» с просьбой выкупить здание клуба и получила ответ, что этот вопрос будет рассмотрен. [...] Сейчас это здание пустует, а могла бы заниматься молодежь», — отметил мэр.

Представители компании пообещали уточнить, на какой стадии находится решение этой проблемы, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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