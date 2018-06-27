Штрафы на 734 тыс. рублей назначены в связи с нарушениями в пензенских лагерях Общество

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Штрафы на общую сумму 734 тыс. рублей выписаны с начала летней оздоровительной кампании 2018 года управлением Роспотребнадзора по Пензенской области за нарушения, выявленные в детских лагерях.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, за истекший период вынесено 152 постановления о наложении штрафных санкций, даны 12 предупреждений.

«Протоколы об административных нарушениях составлены за несоблюдение требований к режиму уборки и обработки, к содержанию и оборудованию помещений и территории, непроведение в полном объеме профилактических и противоэпидемических мероприятий в лагере», — пояснили в управлении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в организации питания детей основными недочетами являлись несоблюдение товарного соседства при хранении продуктов, отсутствие маркировки на рабочем инвентаре, использование его не по назначению, нарушение правил отбора и хранения суточных проб, мытья столовой и кухонной посуды, отсутствие инструкций на рабочих местах, кроме того выявлены недостатки в ведении медикосанитарной документации.

«По всем фактам выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений и предписания об их устранении. Исполнение находится на контроле управления», — уточнили в пресс-службе.