Жителя Башмаковского района будут судить за попытку дать взятку полицейскому Общество

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Житель Башмаковского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

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«По данным следствия, 21 мая мужчина 1970 года рождения прибыл к отделению ГИБДД отдела полиции по Башмаковскому району. Пройдя в кабинет начальника ОГИБДД, он высказал намерение управлять трактором, не имея при этом права управления данным транспортным средством, и попытался передать сотруднику полиции взятку в размере 12 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что незаконное вознаграждение, от которого начальник отделения ГИБДД отказался, полагалось за несоставление в отношении мужчины протокола об административном правонарушении и непривлечение к предусмотренной законом ответственности.

«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — отметила собеседница агентства.