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На достройку цирка в Пензе никто не заявился, объявлен запрос предложений генподрядчиков

13:28 | 20.09.2018 | Общество

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Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Ни одной заявки не поступило на участие в электронном аукционе по определению генерального подрядчика, которому предстоит завершить реконструкцию цирка на улице Плеханова в Пензе. Это следует из протокола, опубликованного на официальном портале госзакупок.

На достройку цирка в Пензе никто не заявился, объявлен запрос предложений генподрядчиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, в роли заказчика выступило министерство культуры России, при этом аукцион проводило федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» (ФКП «Росгосцирк»).

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 млрд. 267 млн. 114 тыс. 110 рублей. Источником финансирования являются средства федерального бюджета.

В связи с отсутствием заявок электронный аукцион признан несостоявшимся.

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В четверг, 20 сентября, запущена новая процедура — на этот раз объявлен запрос предложений в электронной форме, а не аукцион. Подать заявку на участие в нем предлагается в ближайшие восемь дней.

Начальная (максимальная) цена контракта указана та же — около 1,3 млрд. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года, однако впоследствии сроки неоднократно переносились.

В течение последних нескольких лет работы на стройплощадке заморожены.

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