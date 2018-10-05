В Пензе открыли мемориальную доску Павлу Казаченкову, погибшему в Сирии Общество

Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Мемориальная доска капитану Вооруженных сил России Павлу Казаченкову, погибшему при исполнении воинского долга в Сирии, открыта на здании пензенской кадетской школы №46, где он учился.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участниками торжественной церемонии, состоявшейся в пятницу, 5 октября, стали родители военнослужащего, его сослуживцы, представители власти и кадеты.

Право открыть мемориальную доску, автором которой является заслуженный художник России Валерий Кузнецов, было предоставлено губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и матери кавалера ордена Мужества Наталье Казаченковой.

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что Павел Казаченков — пример для подражания.

«Я хочу поклониться, Наталья Михайловна, Вам — маме, которая воспитала такого достойного сына, патриота нашей страны. Наша задача сегодня — помнить о его подвиге», — сказал Иван Белозерцев.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко добавил, что Павел Казаченков отдал жизнь в интересах России и во имя сирийского народа.

«Память о Павле всегда будет жить в наших сердцах», — подчеркнул он.

После этого была объявлена минута молчания.

Казаченков Павел Андреевич родился в Пензе 15 июля 1985 года.

В 2002 году окончил школу №46 и поступил в Пензенский артиллерийский инженерный институт, где обучался по специальности «Средства поражения и боеприпасы».

После окончания вуза был направлен для прохождения службы в войсковую часть №52634 Нижнего Новгорода, в 2007 году — на Балтийский флот в бригаду морской пехоты.

С 2007 по 2013 годы проходил службу на разных должностях в рядах Вооруженных сил РФ.

6 мая 2013 года ему было присвоено звание капитана.

В конце ноября 2016 года был направлен в командировку в Сирию, где 16 февраля 2017 года, будучи начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения, погиб от взрывной травмы.

Похоронен на аллее Славы Ново-Западного кладбища.

Указом президента РФ Владимира Путина от 10 мая 2017 года награжден орденом Мужества посмертно.