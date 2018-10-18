В Пензе совещание по безопасности началось с минуты молчания в память о погибших в Керчи Общество

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Совещание с руководителями муниципальных учреждений образования, культуры и спорта по вопросам антитеррористической защищенности подведомственных объектов, которое состоялось в Пензе вечером в среду, 17 октября, началось с минуты молчания в память о погибших в политехническом колледже Керчи.

Фото: Penza-gorod.ru

Присутствующие обсудили результаты мониторинга антитеррористической защищенности ряда школ Пензы, проведенного 10 октября межведомственной комиссией.

Руководителям объектов образования, культуры и спорта было указано на необходимость устранения недостатков при реализации требований антитеррористической защищенности. В частности, им нужно обеспечить правильное ведение документации и исключить бесконтрольное пребывание на территории учреждений посторонних лиц и нахождение транспортных средств.

Кроме того, намечено ужесточить пропускной режим с целью предотвращения попыток вноса или ввоза запрещенных предметов — взрывчатых и отравляющих веществ, оружия, боеприпасов и других опасных предметов.

Подводя итоги совещания, Виктор Кувайцев поставил задачу ответственным лицам организовать дополнительный мониторинг, а руководителям учреждений — провести работу с персоналом по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов и так называемые «уроки безопасности» с детьми, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также

В Пензе у дома молодежи почтили память погибших в Керчи

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 октября около 12.00 в здании политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв. Мощность взрывного устройства, особенности его приведения в действие и характер поражающих элементов в настоящее время устанавливаются.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

После того, как взрывотехники обследовали здание и убедились в безопасности, место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Они пришли к выводу, что 17 человек погибли от огнестрельных ранений.

Благодаря записям камер видеонаблюдения оперативно была установлена личность предполагаемого преступника, который незадолго до происшествия зашел в колледж с ружьем. Им оказался 18-летний студент четвертого курса. Его тело обнаружено в одном из помещений. В СКР полагают, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем умер вследствие самоубийства.

В связи с этим уголовное дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Вместе с тем в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что предпринимаются меры по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва. Следователи и оперативные сотрудники устанавливают возможную причастность к преступлению студента, рядом с телом которого обнаружено помповое ружье.

Вечером стало известно, что число погибших достигло 19 человек.

В Крыму объявлен трехдневный траур.