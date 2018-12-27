Глава пензенского управления МЧС поздравил коллег с Днем спасателя Общество

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС РФ по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов поздравил коллег с Днем спасателя РФ, который отмечается в четверг, 27 декабря.

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«Для нас это один из самых больших праздников. Яркая история спасательной службы насчитывает массу примеров мужества и героизма ее сотрудников», — отметил он.

Глава управления уточнил, что стоящие перед ними задачи сложны и подчас очень опасны, но люди, выполняющие их, обладают мужеством, смелостью, умением принимать за секунды единственно правильные решения.

«Сотни проведенных спасательных операций, тысячи спасенных жизней — лучшее тому доказательство. Я хочу сердечно поздравить всех сотрудников и ветеранов МЧС России, спасателей, пожарных, военнослужащих войск гражданской обороны с Днем спасателя Российской Федерации! От всей души желаю доброго здоровья, благополучия и счастья!» — цитирует руководителя ведомства пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.