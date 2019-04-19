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Виктор Кувайцев призвал пензенцев присоединиться к общегородскому субботнику

10:33 | 19.04.2019 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил жителям присоединиться к общегородскому субботнику, который пройдет в рамках месячника по благоустройству.

Виктор Кувайцев призвал пензенцев присоединиться к общегородскому субботнику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ухоженная и благоустроенная территория — это не только показатель эстетической составляющей. Главное, что она создает комфортные условия проживания для всех пензенцев. Каждый из горожан заинтересован в том, чтобы Пенза отличалась чистотой и уютом, привлекательностью для жителей и гостей нашего города», — отметил он.

Мэр напомнил, что общегородской субботник состоится 20 апреля.

«Принять активное участие в акции сможет каждый желающий. Для этого администрациями районов города подготовлено все необходимое. Общими усилиями сделаем наш город чище и красивее», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.

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