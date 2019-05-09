Мэр Пензы поздравил жителей с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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«День Победы — это память сердца, которую бережно хранит каждая российская семья, это олицетворение чести и доблести, стойкости и отваги нашего народа. В этом празднике — история Отечества, боль утрат и череда подвигов, торжество народного духа и единства, счастье и надежды мирной жизни», — отметил мэр.

Он добавил, что пензенцы с оружием в руках освобождали Родину от фашизма, самоотверженно трудились в тылу, познали тяготы блокады и ужасы концлагерей.

«Вечная слава павшим героям, а тем, кто выстоял, победил и возродил страну из руин, всенародная любовь и признание. Дорогие ветераны! Разгромив врага, вы повернули ход истории, отстояли право на свободную и счастливую жизнь своих потомков. Мы навсегда будем перед вами в неоплатном долгу. От всей души желаю всем доброго здоровья, семейного благополучия, радости и счастья, мира и согласия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.