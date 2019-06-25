Пензенская область ухудшила позиции в антинаркотическом рейтинге регионов России Общество

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Пензенская область ухудшила позиции в антинаркотическом рейтинге регионов, составленном представителями федерального проекта «Трезвая Россия».

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В его рамках аналитики произвели ранжирование субъектов РФ от самого благополучного, который в итоге занял первое место, к наиболее проблемному.

Положение каждого из них определил итоговый балл, рассчитанный по специальной формуле. Чем он меньше, тем выше позиции региона.

Так, если в 2018 году Пензенская область занимала 12 место с итоговым баллом 25,29, то в 2019-м регион опустился на 18 строчку с результатом 26,85 балла.

Самыми неблагополучными регионами по количеству жителей, употребляющих наркотики, стали Хакасия, Челябинская и Московская области.

Наиболее свободными от наркотиков субъектами РФ названы Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

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При подготовке антинаркотического рейтинга регионов России – 2019 были использованы официальные показатели Росстата, Минздрава, МВД, Генпрокуратуры, а также центральной базы статистических данных, единой межведомственной информационно-статистической системы и государственных судебно-медицинских экспертных учреждений.

Составители использовали пять критериев — число смертельных отравлений наркотическими и психотропными веществами; численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с наркоманией; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения; объем административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов; число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.