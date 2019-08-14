Открыт прием заявок на конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» Общество

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области объявило о начале приема заявок на региональный этап ежегодного конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

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В нем могут принять участие учреждения, промышленные предприятия и организации всех форм собственности, работающие в различных сферах.

Подать заявку необходимо до 20 сентября.

Победители регионального этапа могут быть номинированы для участия в федеральном этапе конкурса.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года.

Его целью является выявление и распространение положительного опыта и поощрение организаций, эффективно работающих и успешно решающих социальные задачи.

В 2018 году победителями регионального этапа конкурса в различных номинациях стали предприятия «Сенсор», «Электроприбор», «ТНС энерго Пенза», санаторий «Хопровские зори», школа №11 города Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля и детский сад №19 «Катюша».