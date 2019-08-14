EN
14:48:21 Среда, 14 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Открыт прием заявок на конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»

09:35 | 14.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области объявило о начале приема заявок на региональный этап ежегодного конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Открыт прием заявок на конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем могут принять участие учреждения, промышленные предприятия и организации всех форм собственности, работающие в различных сферах.

Подать заявку необходимо до 20 сентября.

Победители регионального этапа могут быть номинированы для участия в федеральном этапе конкурса.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года.

Его целью является выявление и распространение положительного опыта и поощрение организаций, эффективно работающих и успешно решающих социальные задачи.

В 2018 году победителями регионального этапа конкурса в различных номинациях стали предприятия «Сенсор», «Электроприбор», «ТНС энерго Пенза», санаторий «Хопровские зори», школа №11 города Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля и детский сад №19 «Катюша».

Загрузка...
Читайте также
Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома» В Пензенской области в ходе акции «Живи, лес!» посадят более 70 тыс. деревьев
В Пензе на час приостановят движение на участке улицы Кирова В Колышлейском районе подросток подозревается в угоне машины и мопеда у родственников
Жителей Пензы предупредили о снижении напора воды В пензенской библиотеке составлен каталог, включающий в себя 1,5 тыс. изданий военных лет
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама