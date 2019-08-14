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В Пензенской области в ходе акции «Живи, лес!» посадят более 70 тыс. деревьев

14:04 | 14.08.2019 | Общество

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Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Более 70 тыс. деревьев и кустарников будет посажено в Пензенской области в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

В Пензенской области в ходе акции «Живи, лес!» посадят более 70 тыс. деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В лесничествах на землях лесного фонда запланированы работы на площади более 29 га.

Кроме того, будут заложены новые парки, скверы и аллеи.

К участию в акции приглашаются жители, желающие внести вклад в дело сохранения лесов.

Всероссийская акция «Живи, лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.

Она призвана способствовать восстановлению и приумножению лесов. Ее участники занимаются посадкой леса, заготовкой желудей, шишек и семян деревьев, проведением просветительских мероприятий и выставок, а также очисткой территорий от мусора.

Акция является ежегодной.

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