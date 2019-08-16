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В Кузнецке установят мемориальные доски Лозицкой и Поцелуеву

12:44 | 16.08.2019 | Общество

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Кузнецк, 16 августа 2019. PenzaNews. Мемориальные доски двоим уроженцам Кузнецка Пензенской области — народной артистке РСФСР Людмиле Лозицкой и первому директору завода приборов и конденсаторов Юрию Поцелуеву — будут установлены в сентябре в рамках декады землячества.

В Кузнецке установят мемориальные доски Лозицкой и Поцелуеву. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации города, табличку в память об актрисе Людмиле Лозицкой, которая училась в кузнецкой школе и занималась в студии местного театра, разместят на здании лицея №21.

Мемориальную доску почетному гражданину города Юрию Поцелуеву расположат на здании ООО «Кузнецкий завод конденсаторов», которое под его руководством стало одним из ведущих предприятий города и оказало содействие в жилищном строительстве, создании детского лагеря, базы отдыха «Прибой», общежития, дворца культуры «Юность», стадиона «Рубин» и школы №15.

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