В Пензе День государственного флага отметят мотопробегом и концертом Общество

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Ряд мероприятий, в том числе мотопробег и концерт, запланированы в Пензе в предстоящий четверг, 22 августа, в честь Дня государственного флага России.

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Колонна мотоциклистов стартует от областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Они направятся из Арбеково в центр города и завершат пробег около драматического театра имени А.В. Луначарского.

В финальной точке маршрута художники будут рисовать тематические граффити на автобусе.

Также запланированы молодежный флешмоб и концертная программа.

Как сообщает пресс-служба регионального Минкультуры, зрители смогут увидеть выступления кавер-группы «С-клуб», студии свободного танца «Аксиома», театра моды «Elite Style» пензенского дома народного творчества, бессоновского вокального ансамбля «Звонкие голоса», дуэта «Фэнтези» и Полины Мыскиной.

Кроме того, на Олимпийской аллее состоится массовый заезд жителей Пензы, одетых в цвета российского триколора, на велосипедах, самокатах, гироскутерах, скейтбордах и роликовых коньках.