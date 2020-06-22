В Заречном участникам голосования по поправкам в Конституцию вручат абонементы Общество

Заречный, 22 июня 2020. PenzaNews. Жители Заречного Пензенской области, которые примут участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, получат в подарок абонементы на шесть бесплатных поездок в городских автобусах или на посещение бассейна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Получить один из этих абонементов на выбор жители Заречного могут на выходе из избирательных участков», — поясняется в тексте.

Читайте также

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля

В нем добавляется, что также абонементы приготовлены для тех, кто будет голосовать на дому.

В сообщении уточняется, что предоставленные муниципальным предприятием «Автотранс» абонементы будут действовать в любом направлении — по городу, в автобусах до Пензы и на дачных маршрутах.

«Бассейны объявили о своей готовности вручать абонементы на один бесплатный сеанс оздоровительного плавания, которым можно будет воспользоваться со дня начала работы бассейнов после режима самоизоляции по 31 декабря 2020 года», — отмечается в тексте.