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В Заречном участникам голосования по поправкам в Конституцию вручат абонементы

13:47 | 22.06.2020 | Общество

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Заречный, 22 июня 2020. PenzaNews. Жители Заречного Пензенской области, которые примут участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, получат в подарок абонементы на шесть бесплатных поездок в городских автобусах или на посещение бассейна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном участникам голосования по поправкам в Конституцию вручат абонементы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Получить один из этих абонементов на выбор жители Заречного могут на выходе из избирательных участков», — поясняется в тексте.

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В нем добавляется, что также абонементы приготовлены для тех, кто будет голосовать на дому.

В сообщении уточняется, что предоставленные муниципальным предприятием «Автотранс» абонементы будут действовать в любом направлении — по городу, в автобусах до Пензы и на дачных маршрутах.

«Бассейны объявили о своей готовности вручать абонементы на один бесплатный сеанс оздоровительного плавания, которым можно будет воспользоваться со дня начала работы бассейнов после режима самоизоляции по 31 декабря 2020 года», — отмечается в тексте.

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