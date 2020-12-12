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Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем Конституции

10:20 | 12.12.2020 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей с Днем Конституции, который отмечается 12 декабря.

Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем Конституции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«1 июля был принят ряд поправок в основной закон нашего государства, обеспечивающих реализацию эффективной социально-экономической политики страны и ее дальнейшее развитие и процветание. Впереди нас ждет немало преобразований, и то, насколько они будут успешными, зависит от каждого из нас, от нашего с вами плодотворного труда и соблюдения всех конституционных норм», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин добавил, что бережное отношение к своим правам и обязанностям поможет в сохранении основ государственного устройства и приумножении авторитета России на международной арене.

«Крепкого всем здоровья, большого счастья, мира, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, реализации всех намеченных планов и успехов в трудовой деятельности на благо нашей великой Родины — России!» — сказал глава Пензы.

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