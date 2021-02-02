Пензенцам разъяснили, как в 2021 году будет осуществляться выплата на первого ребенка Общество

Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Подробная информация о том, как в 2021 году будет осуществляться ежемесячная выплата на первого ребенка до достижения им возраста 3 лет, размещена на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

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Согласно представленным сведениям, ее размер теперь составит 10 тыс. 2 рубля. Это один прожиточный минимум на ребенка, установленный в Пензенской области на II квартал предыдущего года.

При этом изменен критерий нуждаемости. Выплата положена семьям, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2020 года (в Пензенской области — 10 тыс. 396 рублей), то есть 20 тыс. 792 рублей.

По информации Минтруда, жителям Пензенской области, впервые подавшим заявление на меру социальной поддержки в 2021 году, выплата будет назначена в размере 10 тыс. 2 рублей.

Гражданам, у которых до 1 марта истекает 12-месячный период предоставления ранее назначенной выплаты, со дня рождения первого ребенка будет осуществлено ее продление в беззаявительном порядке на следующие 12 месяцев. До дня исполнения ребенку возраста 2 или 3 лет будет назначена выплата в новом размере — 10 тыс. 2 рубля.

Если ребенку исполнится один год или два года после 1 марта 2021 года, для пролонгации периода получения выплаты родителям нужно будет обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами в орган соцзащиты или МФЦ. До момента переоформления меры соцподдержки выплата будет осуществляться в размере, установленном на 2020 год, — 9 тыс. 817 руб. После продления ее размер составит 10 тыс. 2 рубля.