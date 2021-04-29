В Пензе мостовому переходу через Суру присвоено имя генерал-полковника Капашина Общество

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Имя генерал-полковника Валерия Капашина присвоено в Пензе мостовому переходу через реку Суру и железную дорогу для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на объекте уничтожения химического оружия. Соответствующий законопроект, внесенный временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко, принят в ходе 40-й очередной сессии Законодательного собрания региона в четверг, 29 апреля.

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В качестве докладчика по данному вопросу выступил врио первого заместителя председателя облправительства Виктор Кувайцев.

«Капашин Валерий Петрович — генерал-полковник, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. С октября 2001 года по март 2004-го — член коллегии Российского агентства по боеприпасам. На этом посту возглавлял работу по безопасному уничтожению химического оружия в Российской Федерации в соответствии с принятыми на себя международными обязательствами государства. В его компетенцию входили также строительство и эксплуатация объектов по уничтожению химического оружия», — сказал он.

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Виктор Кувайцев добавил, что Валерий Капашин является крупным ученым в области химической науки оборонного и двойного назначения, автором более 100 научных трудов, обладателем восьми патентов на изобретения, доктором технических наук, членом-корреспондентом Российской академии естественных наук и Российской инженерной академии, членом Всемирной академии наук комплексной безопасности.

«Имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» III, IV степеней, орден Красной Звезды, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Почета и другие награды. 10 июня 2020 года Капашину Валерию Петровичу за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области», — напомнил врио первого зампреда облправительства.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что при личном участии Валерия Капашина в Пензенской области была безопасно решена проблема уничтожения хранившихся боевых химических отравляющих веществ.

«Под его непосредственным руководством был построен объект по уничтожению химического оружия «Леонидовка». При его содействии гaзифицированы поселки Леонидовка и Золотаревка, отремонтирована автодорога до микрорайона Ахуны, построены и введены в эксплуатацию детский сад на 280 мест в военном городке и на 75 мест в микрорайоне ГПЗ, три многоквартирных жилых дома на улице Антонова, новый корпус школы №77, дворец водного спорта «Сура», — отметил он.

По его словам, приятие законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета Пензы в размере около 153 тыс. рублей.

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В свою очередь Олег Мельниченко заявил, что Валерий Капашин внес в дело уничтожения химоружия вклад «планетарного масштаба».

«Под его руководством было уничтожено все химическое оружие, которое находилось на территории Российской Федерации и не только. Он [...] помогал решить вопрос по химическому оружию и в Сирии», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что тот мостовой переход, о котором идет речь, является заслугой Валерия Капашина.

При этом Олег Мельниченко предложил уточнить формулировку в законопроекте, добавив к имени, отчеству и фамилии еще и звание.

«Так, мне кажется, будет даже лучше», — сказал врио губернатора.

Депутаты это предложение поддержали и единогласно проголосовали за соответствующий законопроект.