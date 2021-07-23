Расходы РВИО на установку памятной стелы в Пензе составят примерно 10–12 млн. рублей — мэр Общество

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Расходы Российского военно-исторического общества (РВИО) на установку памятной стелы в честь присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» составят примерно 10–12 млн. рублей. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

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«Порядка 10–12 млн. [рублей расходов] берет на себя РВИО, то есть они делают всю наружную часть. Мы делаем именно фундамент и несущую конструкцию», — сказал он в ходе 25-й внеочередной сессии гордумы в пятницу, 23 июля.

По словам главы администрации Пензы, ранее РВИО провело конкурс, по результатам которого была выбрана группа архитекторов для разработки проектов стел для всех городов трудовой доблести.

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«Она [стела] не является типовой. Ни в одном регионе не устанавливается типовая. Есть различные конфигурации, есть различные высоты, и, соответственно, индивидуальная информация, которая наносится на стелу», — заявил Андрей Лузгин.

Он пояснил, что эскизы для Пензы в настоящее время разрабатываются.

«До конца следующей недели эскизы стелы должны появиться», — уточнил мэр.

«Все, что делается снаружи — наружное оформление, композиция, подсветки и все прочие вещи, делает РВИО за свой счет. Мы это не оплачиваем», — добавил глава администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 июля 2021 года были внесены изменения в муниципальный бюджет, согласно которым на благоустройство парка, посвященного 40-летию Победы, где планируется установить памятную стелу в честь присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести», будут направлены денежные средства в размере 41 млн. рублей.