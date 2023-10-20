Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Михаила Перекусихина Общество

Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко выразили соболезнования родным и близким руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаила Перекусихина, скончавшегося на 50-м году жизни.

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«Михаил Владимирович Перекусихин внес колоссальный личный вклад в сохранение жизней и здоровья жителей Пензенской области. Его труд способствовал выявлению и подавлению очагов инфекции, предотвращению опасных заболеваний, сохранению качества жизни граждан. В период пандемии COVID-19 в 2020–2022 годах под его руководством и при его активном участии были своевременно приняты меры предотвращения распространения инфекции, отлажена система диагностики заболевания, проведена массовая вакцинация населения. Благодаря его ответственности, высочайшему профессионализму, качествам руководителя, были спасены тысячи людей», — говорится в некрологе, размещенном на сайте областного правительства.

«Михаил Владимирович до последних дней своей жизни заботился о других. Добрая и светлая память о нем навсегда останется с нами», — добавляется в тексте.

Прощание с Михаилом Перекусихиным состоится в киноконцертном зале «Пенза» в субботу, 21 октября, в 11.00.

Перекусихин Михаил Владимирович родился 11 января 1974 года в Саранске.

В 1997 году окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию.

Работал в центре Госсанэпиднадзора в Беднодемьяновском районе Пензенской области в должности санитарного врача по общей гигиене, затем — главного врача.

С 2005 года работал в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области заместителем начальника территориального отдела, помощником руководителя, заместителем начальника отдела организации надзора, заместителем руководителя.

С мая 2014 года стал временно исполнять обязанности руководителя регионального управления Роспотребнадзора после того, как предыдуший глава ведомства Александр Дмитриев вышел на пенсию.

27 февраля 2015 года назначен руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.

Успешно совмещал профессиональную, научную и преподавательскую деятельность.

В 2019 году ему была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Тема диссертации — «Комплексная оценка санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных организаций и здоровья обучающихся».

С того же года работал на кафедре «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение» Пензенского государственного университета.