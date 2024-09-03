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Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 17 лет

09:00 | 03.09.2024 | Общество

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Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Семнадцать лет со дня запуска в интернет сайта «PenzaNews» — первого частного независимого информационного агентства Пензенской области, которое беспрерывно работает с 2007 года, — исполнилось во вторник, 3 сентября.

Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 17 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За это время на интернет-ресурсе опубликовано более 161 тыс. информационных материалов о событиях в Пензе и области, а также в России и за рубежом.

По данным сервиса веб-аналитики «Яндекс.Метрика», суммарное количество просмотров страниц сайта «PenzaNews» с января по август 2024 года составило около 7,4 млн., средняя продолжительность визита — более 5 с половиной минут.

Кроме новостных сообщений, которые транслируются в соцсети и Telegram-канал, на сайте агентства представлены фоторепортажи, интервью, биографии известных людей и другие материалы.

Главные принципы работы «PenzaNews» — точно, честно, оперативно. Этот слоган остается неизменным с момента основания СМИ и является своеобразной визитной карточкой информационного агентства.

Сотрудники «PenzaNews» дорожат доверием читательской аудитории и искренне гордятся тем, что работают в СМИ, которое за годы своей непрерывной деятельности снискало уважение и по праву заслужило репутацию проверенного, надежного и объективного источника информации.

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