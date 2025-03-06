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В Никольском районе прокуратура через суд добилась ликвидации несанкционированной свалки

10:27 | 06.03.2025 | Общество

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Пенза, 6 марта 2025. PenzaNews. Прокуратура Никольского района Пензенской области в судебном порядке добилась ликвидации несанкционированной свалки вблизи села Мокрая Поляна.

В Никольском районе прокуратура через суд добилась ликвидации несанкционированной свалки

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как указано в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона, свалка твердых коммунальных отходов площадью не менее 1,2 га была выявлена летом 2024 года в ходе проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды.

«По результатам рассмотрения представления, внесенного прокурором главе администрации Никольского района, свалка ликвидирована не была. В интересах неопределенного круга лиц прокурор обратился в суд с административным иском о понуждении органа местного самоуправления к очистке территории от несанкционированного размещения отходов. Заявленные надзорным ведомством требования удовлетворены. Решение суда исполнено, несанкционированная свалка ликвидирована», — сказано в тексте.

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