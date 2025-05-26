Денис Соболев поздравил пензенских бизнесменов с Днем российского предпринимательства Общество

Пенза, 26 мая 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой: создаете новые рабочие места, обеспечиваете население необходимыми товарами и услугами, пополняете бюджет, вносите вклад в развитие города Пензы. Твердо идя к намеченным целям, проявляя упорство и настойчивость, вы не боитесь рисковать и брать на себя ответственность», — отметил Денис Соболев.

Спикер гордумы выразил благодарность представителям бизнеса за добросовестный труд, инициативность, благотворительную деятельность, участие в экономической и социальной жизни областного центра.

«Отдельное спасибо тем, кто на постоянной основе помогает нашим бойцам в зоне СВО, отправляя им гуманитарные грузы», — добавил он.

Денис Соболев пожелал предпринимателям крепкого здоровья, счастья, добра, процветания бизнеса, успехов в реализации новых проектов и идей, надежных партнеров и стабильных доходов.