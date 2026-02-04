20:47:24 Среда, 4 февраля
Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

20:23 | 04.02.2026 | Общество

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся пензенцам государственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в филармонии в день 87-летия Пензенской области.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: T.me/omelnichenko

«В день рождения Пензенской области чествовали земляков, которые своим добросовестным трудом ежедневно меняют к лучшему жизнь в родном регионе. Главное богатство Пензенского края — это его люди. Указом президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный директор одного из наших ведущих промышленных предприятий Олег Борисович Ратников. Почетной грамотой главы государства отмечен врач-онколог Александр Викторович Герасимов, принимавший активное участие в проектировании и организации работы нового оперблока областного онкологического диспансера. Благодарности президента удостоен его коллега Алексей Владимирович Белоусов. Оба они выезжали в служебные командировки в Запорожскую область для оказания помощи жителям наших подшефных территорий. Орденом «Серебряная звезда» награжден руководитель пензенского отделения «Боевого братства» Юрий Владимирович Краснов. Он защищает права ветеранов боевых действий и активно содействует специальной военной операции», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в среду, 4 февраля.

«Благодаря неравнодушным жителям, преданным своему делу, Пензенская область ставит новые рекорды в аграрной сфере, укрепляет промышленный потенциал, строит новые дома и дороги, обновляет коммунальную инфраструктуру, развивает образование, медицину, культуру и спорт. Вручил отличившимся в работе пензенцам региональные награды. Пожелал здоровья, успехов и сил на новые свершения», — добавил губернатор.


