В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 87-летию области Общество

Пенза, 4 февраля 2026. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 87-летию со дня образования Пензенской области, состоялось в киноконцертном зале «Пенза».

Фото: T.me/omelnichenko

«День рождения Пензенской области мы встречали сегодня в кругу друзей. Для них наш регион не просто точка на карте России, а родной край, где становится хорошо на душе. Лично приехали поздравить уроженцы пензенской земли, работающие теперь на федеральном уровне. Для них малая родина — это место силы, помогающее в решении даже самых сложных задач. Вице-спикер Государственной думы Анна Юрьевна Кузнецова отметила, что здесь крепки семейные традиции. По мнению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой, тут живут самые душевные люди», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в среду, 4 февраля.

Фото: T.me/omelnichenko

«Важный для всех нас день разделила и делегация военно-гражданской администрации Харьковской области. Соотечественники из этого региона вместе с нами работают над приближением общей победы», — добавил он.

Олег Мельниченко сообщил, что дан старт новой традиции по чествованию на дне рождения Пензенской области ее почетных граждан.

Фото: T.me/omelnichenko

«Вручил регалии Ольге Владимировне Кривонос и Александру Серафимовичу Калашникову, а также передал — близким Виктора Филаретовича Лазарева и Валерия Владимировича Канакина, удостоенных этого звания посмертно», — написал глава региона.

«Вспомнили основные вехи развития Пензенской области. В годы Великой Отечественной войны пензенцы самоотверженно трудились, помогая фронту. За высокие производственные показатели в 1967 году регион был награжден орденом Ленина. Вынос знамени Пензенской области советской эпохи с орденской лентой состоялся впервые в нашей новой истории», — отметил Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Сегодня мы продолжаем дело отцов, дедов и прадедов. Сделано много нужного и полезного, но впереди еще немало работы. Очень важно, чтобы каждый пензенец гордился своей малой родиной и делал все от него зависящее для процветания Пензенской области», — подчеркнул губернатор.