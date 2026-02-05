В УФНС России по Пензенской области в январе 2026 года поступило 2 тыс. 392 обращения граждан Общество

Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. 2 тыс. 392 обращения граждан поступило на рассмотрение в управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области в январе 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что обращения, направленные в электронном виде посредством сервисов ФНС России, составили 88,4% от общего количества поступивших обращений.

Из текста следует, что по сравнению с январем 2025 года общее количество обращений увеличилось почти на треть, тогда поступило 1 тыс. 809 обращений; количество электронных обращений уменьшилось на 6,8%.

В сообщении уточняется, что наибольшее количество обращений граждан в январе 2026 года поступило по вопросам учета налогоплательщиков, налогообложения доходов физических лиц, малого бизнеса и организации работы с налогоплательщиками.