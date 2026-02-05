20:40:42 Четверг, 5 февраля
Олег Мельниченко принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Пензенской области

18:00 | 05.02.2026 | Общество

Пенза, 5 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры региона, на котором были подведены итоги работы за 2025 год и обозначены задачи по укреплению законности и правопорядка.

Фото: T.me/omelnichenko

«Многие задачи по улучшению жизни в Пензенском регионе решаем сообща. Принял участие в расширенном заседании коллегии областной прокуратуры, где обсудили результаты работы за минувший год и планы на год наступивший. Признателен надзорному ведомству за правовую поддержку при реализации национальных проектов, в нормотворческой деятельности. За помощь и принципиальность в исковой работе. С участием прокуроров принимаются меры по возвращению в госсобственность 57 незаконно находящихся в частной собственности участков лесного фонда площадью 230 га. Всего таких у нас 1,6 тыс. участков, попросил органы прокуратуры взять эти моменты на особый контроль», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в четверг, 5 февраля.

«Нашими общими приоритетами остаются защита прав участников СВО и членов их семей, прав граждан на охрану здоровья, трудовых прав. Совместными усилиями обеспечиваем общественную безопасность. За прошлый год число преступлений в Пензенской области снизилось на 23%, а общий уровень преступности по региону является одним из самых низких в ПФО и стране», — добавил он.

Олег Мельниченко отметил, что «нерешенных вопросов еще много».

«В первую очередь это касается сферы ЖКХ, борьбы с мошенничеством и киберпреступностью. Но профессионализм, настойчивость и непредвзятость пензенских прокуроров позволят обеспечить законность и правопорядок», — подчеркнул губернатор.


