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Пензенская триатлонистка стала шестой на этапе Кубка Европы

08:58 | 27.03.2017 | Спорт

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Горбунова заняла шестое место на этапе Кубка Европы по триатлону в Испании, который состоялся в минувшее воскресенье, 26 марта.

Пензенская триатлонистка стала шестой на этапе Кубка Европы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она завершила дистанцию за 2 часа 4 минуты 53 секунды.

Первое и второе место заняли представительницы Великобритании Джессика Лиримонт и Люси Холл, показавшие время 2 часа 1 минуту и 29 секунд и 2 часа 3 минуты и 25 секунд. Третьей стала Кармен Гомес из Испании с результатом 2 часа 4 минуты 15 секунд.

Среди мужчин первым стал Ростислав Певцов из Азербайджана, вторым — Адриен Бриффод из Швейцарии, а третьим — Усио Абюн Арес из Испании. Пенезенский триатлонист Александр Брюханков не финишировал, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».
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