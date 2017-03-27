Пензенская триатлонистка стала шестой на этапе Кубка Европы

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Горбунова заняла шестое место на этапе Кубка Европы по триатлону в Испании, который состоялся в минувшее воскресенье, 26 марта.
Она завершила дистанцию за 2 часа 4 минуты 53 секунды.
Первое и второе место заняли представительницы Великобритании Джессика Лиримонт и Люси Холл, показавшие время 2 часа 1 минуту и 29 секунд и 2 часа 3 минуты и 25 секунд. Третьей стала Кармен Гомес из Испании с результатом 2 часа 4 минуты 15 секунд.
Среди мужчин первым стал Ростислав Певцов из Азербайджана, вторым — Адриен Бриффод из Швейцарии, а третьим — Усио Абюн Арес из Испании. Пенезенский триатлонист Александр Брюханков не финишировал, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».
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