Пензенская триатлонистка стала шестой на этапе Кубка Европы Спорт

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Горбунова заняла шестое место на этапе Кубка Европы по триатлону в Испании, который состоялся в минувшее воскресенье, 26 марта.

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Она завершила дистанцию за 2 часа 4 минуты 53 секунды.

Первое и второе место заняли представительницы Великобритании Джессика Лиримонт и Люси Холл, показавшие время 2 часа 1 минуту и 29 секунд и 2 часа 3 минуты и 25 секунд. Третьей стала Кармен Гомес из Испании с результатом 2 часа 4 минуты 15 секунд.