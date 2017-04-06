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В Пензенской области более 2 тыс. школьников примут участие в едином уроке плавания

12:30 | 06.04.2017 | Спорт

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Более 2 тыс. школьников Пензенской области примут участие в едином уроке плавания в предстоящую пятницу, 7 апреля.

В Пензенской области более 2 тыс. школьников примут участие в едином уроке плавания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие будет проведено в форме открытых соревнований во всех школьных и районных бассейнах области в рамках реализации регионального проекта «Учусь плавать». Победители и призеры получат дипломы и сувениры.

Единый день плавания решено посвятить Герою России, летчику-космонавту Александру Самокутяеву и 56-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Учащиеся, в чьих школах нет бассейнов, смогут принять участие в мероприятии во дворце водного спорта «Сура», предварительно подав заявку и оформив медицинский допуск.

Общий старт соревнованиям будет дан в 10.00, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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