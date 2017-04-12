Виктория Андреева завоевала «серебро» ЧР по плаванию Спорт

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Виктория Андреева, выступающая за Пензенскую область, завоевала «серебро» чемпионата России по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем.

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В финале, состоявшемся в минувший вторник, 11 апреля, она показала время 55,01 секунды.

Первое место заняла Розалия Насретдинова из Москвы, проплывшая дистанцию за 54,86 секунды.

Третьей стала Арина Опенышева из Красноярского края. Ее результат — 55,02 секунды.

Еще один пензенский пловец Роман Ларин выступал на дистанции 100 метров на спине. Он занял пятое место, проплыв дистанцию за 54,67 секунды.

Первое место у Евгения Рылова из Московской области — 53,13 секунды, второе у Григория Тарасевича из Татарстана — 53,54 секунды, а третье у Андрея Шабасова из Санкт-Петербурга — 53,77 секунды.