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Виктория Андреева завоевала «серебро» ЧР по плаванию

08:15 | 12.04.2017 | Спорт

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Виктория Андреева, выступающая за Пензенскую область, завоевала «серебро» чемпионата России по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем.

Виктория Андреева завоевала «серебро» ЧР по плаванию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В финале, состоявшемся в минувший вторник, 11 апреля, она показала время 55,01 секунды.

Первое место заняла Розалия Насретдинова из Москвы, проплывшая дистанцию за 54,86 секунды.

Третьей стала Арина Опенышева из Красноярского края. Ее результат — 55,02 секунды.

Еще один пензенский пловец Роман Ларин выступал на дистанции 100 метров на спине. Он занял пятое место, проплыв дистанцию за 54,67 секунды.

Первое место у Евгения Рылова из Московской области — 53,13 секунды, второе у Григория Тарасевича из Татарстана — 53,54 секунды, а третье у Андрея Шабасова из Санкт-Петербурга — 53,77 секунды.
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