19:17:56 Понедельник, 22 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области определены победители регионального этапа президентских соревнований

14:37 | 22.05.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Команды, которые отправятся на всероссийские соревнования «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» в сентябре 2017 года, определены в Пензенской области.

В Пензенской области определены победители регионального этапа президентских соревнований

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в региональном финале приняли более 250 победителей зональных соревнований.

На «Президентских спортивных играх» они попытали силы в плавании, шашках, баскетболе, настольном теннисе и легкой атлетике. Первое место заняла команда школы №1 поселка Лунино, второе — ученики школы №1 города Белинского, а третье — представители школы №4 имени Е. Родионова из города Кузнецка.

Программа «Президентских состязаний» предусматривала соревнования по шести нормативным тестам — бег на 1 км и на 60 метров, подтягивание на перекладине у юношей и отжимания у девушек, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя.

Среди сельских школ победителями стали члены команды школы села Махалино Кузнецкого района, опередив соперников из школы села Лопатино и школы №2 села Грабово Бессоновского района, занявших второе и третье места соответственно.

В категории городских команд победила команда лицея современных технологий и управления №2 Пензы, второе место заняла команда школы №4 имени Е. Родионова Кузнецка, а третье — ученики школы №4 Нижнего Ломова, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
Актуальное
Читайте также
В Пензе в воскресенье пройдет велопарад В Тамале осуждены двое мужчин, ограбивших знакомого ради водки
В Сердобске пенсионерка лишилась почти 350 тыс. рублей, поверив «подруге» в соцсети В Пензе независимая лаборатория проверяет качество нового асфальта
Пловцы с ограниченными возможностями здоровья приедут в Пензу на соревнования Прокуратура выявила ряд нарушений промбезопасности в деятельности АО «Пензтеплоснабжение»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама