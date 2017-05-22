В Пензенской области определены победители регионального этапа президентских соревнований Спорт

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Команды, которые отправятся на всероссийские соревнования «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» в сентябре 2017 года, определены в Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в региональном финале приняли более 250 победителей зональных соревнований.

На «Президентских спортивных играх» они попытали силы в плавании, шашках, баскетболе, настольном теннисе и легкой атлетике. Первое место заняла команда школы №1 поселка Лунино, второе — ученики школы №1 города Белинского, а третье — представители школы №4 имени Е. Родионова из города Кузнецка.

Программа «Президентских состязаний» предусматривала соревнования по шести нормативным тестам — бег на 1 км и на 60 метров, подтягивание на перекладине у юношей и отжимания у девушек, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя.

Среди сельских школ победителями стали члены команды школы села Махалино Кузнецкого района, опередив соперников из школы села Лопатино и школы №2 села Грабово Бессоновского района, занявших второе и третье места соответственно.

В категории городских команд победила команда лицея современных технологий и управления №2 Пензы, второе место заняла команда школы №4 имени Е. Родионова Кузнецка, а третье — ученики школы №4 Нижнего Ломова, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.