Чемпионат Пензенской области по спортивному ориентированию пройдет 27 и 28 мая Спорт

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Чемпионат Пензенской области по спортивному ориентированию пройдет в микрорайоне Арбеково и поселке Кичкилейка в предстоящие выходные, 27 и 28 мая.

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В субботу на старт в дисциплине «Классика» выйдут спортсмены 2001 года рождения и старше. Они будут разделены по группам в зависимости от возраста. Им предстоит преодолеть от 1,5 до 6,7 км и пройти от 5 до 19 контрольных пунктов.

Время на прохождение дистанции составляет 90 минут.

В воскресенье соревнования пройдут в дисциплине «Кросс». В Кичкилейке спортсмены преодолеют от 1,5 до 9,8 км и пройдут от 5 до 21 контрольного пункта. Время на завершение дистанции — 120 минут.

Итоги будут подводиться как в личном зачете, так и в командном.

Заявки на участие принимаются до 25 мая.