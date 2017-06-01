Школьники Пензенской области покажут туристические навыки Спорт

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Зональный этап «Туриады», в котором примут участие школьники Пензенской области, стартует в предстоящий вторник, 6 июня.

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В программу зонального этапа входит преодоление полосы препятствий и ориентирование, которое включает в себя прохождение лабиринта и демонстрацию туристской техники.

6 июня в селе Атмис Нижнеломовского района за победу поборются спортсмены из Башмаковского, Бековского, Белинского, Вадинского, Земетчинского, Каменского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пачелмского, Спасского и Тамалинского районов.

На следующий день в селе Павло-Куракино Городищенского района пройдут соревнования между туристами из Городищенского, Камешкирского, Кузнецкого, Неверкинского, Никольского и Сосновоборского районов.

8 июня в селе Мичурино Пензенского района на старт выйдут спортсмены Бессоновского, Иссинского, Колышлейского, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Пензенского, Сердобского и Шемышейского районов, а также города Заречного, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.