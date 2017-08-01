Завоевавшая пять медалей на Сурдлимпиаде пензенская пловчиха призналась, что любит бокс Спорт

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Пензенская пловчиха Ольга Ключникова, которая завоевала пять медалей и девять раз побила мировые рекорды на XXIII Сурдлимпийских летних играх, призналась, что в свободное время занимается боксом.

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«Я очень люблю бокс», — сказала она, отвечая на вопрос о хобби в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Минспорте Пензенской области во вторник, 1 августа.

Ольга Ключникова пояснила, что полюбила этот вид спорта во время сборов, когда ее тренер Галина Долгова решила разнообразить подготовку пловчих.

«По приезду домой я пошла на бокс, потому что можно отдохнуть головой, не зацикливаться на одном», — отметила пловчиха.

В свою очередь Галина Долгова добавила, что если раньше пловцы для лучших результатов должны были только плавать, то сейчас в их подготовку включается большое количество других видов спорта.

«Сейчас подготовка пловцов включает в себя и бокс, и фитнес, кросс-фиты. […] А то некоторые к 16 годам так наплаваются, что на воду смотреть не могут», — сказала тренер.