Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем физкультурника Спорт

Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем физкультурника, который отмечается в субботу, 12 августа.

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«Всемерное развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений, организация разумного досуга населения — наши важнейшие приоритеты. Ведь именно здоровая нация является надежной залогом могущества и процветания государства», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в Пензенской области активно строятся стадионы, дворцы спорта, современные физкультурно-оздоровительные комплексы и плавательные бассейны, а также открываются новые секции.

«Это приносит результат, что подтверждают, например, успехи наших прославленных земляков на недавно завершившемся чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил уверенность, что Пензенская области будет оставаться одним из лучших центров подготовки молодых спортсменов.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успешных стартов и заслуженных побед!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.