Спартакиада органов госвласти Пензенской области завершится 19 августа Спорт

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Финальные соревнования спартакиады органов государственной власти Пензенской области пройдут в предстоящую субботу, 19 августа.

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За победу будут бороться сотрудники региональных министерств сельского хозяйства, здравоохранения, лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, экономики, физической культуры и спорта, управления ЖКХ и гражданской защиты населения, управления по регулированию тарифов и энергосбережению, Госжилстройтехинспекции, а также правительства и Законодательного собрания.

Предполагается, что команды посоревнуются в волейболе, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, легкоатлетической эстафете, плавании, уличном баскетболе и мини-футболе.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области, церемония награждения намечена на 15.00.