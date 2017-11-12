EN
13:28:40 Воскресенье, 12 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенские дзюдоисты стали призерами турнира в Саратове

09:41 | 12.11.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Представители сборной Пензенской области по дзюдо завоевали полный комплект наград на всероссийском турнире среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет на призы клуба «Фаворит».

Пензенские дзюдоисты стали призерами турнира в Саратове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соревнованиях, состоявшихся на базе регионального центра спортивной подготовки в минувшую субботу, 11 ноября, приняли участие более 200 человек из разных городов страны.

Борьбу за звание сильнейших вели спортсмены из Саратова, Вольска, Балаково, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Самары, Ульяновска, Дзержинска, Волгограда и Пензы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в федерации дзюдо Пензенской области, первое место в своей весовой категории занял Роман Кулыгин, серебряным призером стал Никита Учуев, а «бронзу» завоевал Владислав Бурментьев.

Еще один представитель региона Данила Кальченко показал пятый результат.
Актуальное
Читайте также
Выполнено устройство линейной части водопровода в Лесном Объявлен отбор компаний для включения в реестр квалифицированных подрядчиков в сфере ЖКХ
Жительница Пензы лишилась 70 тыс. рублей, поверив лжеэкстрасенсу Пензенских водителей предупредили об ухудшении погодных условий
Игорь Фефелов пополнил состав пензенского «Дизеля» В Пензе владелец «Volkswagen Transporter» доказал в суде, что автомобиль является легковым
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver