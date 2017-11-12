Пензенские дзюдоисты стали призерами турнира в Саратове Спорт

Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Представители сборной Пензенской области по дзюдо завоевали полный комплект наград на всероссийском турнире среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет на призы клуба «Фаворит».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соревнованиях, состоявшихся на базе регионального центра спортивной подготовки в минувшую субботу, 11 ноября, приняли участие более 200 человек из разных городов страны.

Борьбу за звание сильнейших вели спортсмены из Саратова, Вольска, Балаково, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Самары, Ульяновска, Дзержинска, Волгограда и Пензы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в федерации дзюдо Пензенской области, первое место в своей весовой категории занял Роман Кулыгин, серебряным призером стал Никита Учуев, а «бронзу» завоевал Владислав Бурментьев.

Еще один представитель региона Данила Кальченко показал пятый результат.