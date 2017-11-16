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На соревнованиях в Воронеже выступят 20 пензенских прыгунов в воду

13:48 | 16.11.2017 | Спорт

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Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Двадцать воспитанников пензенской областной школы олимпийского резерва водных видов спорта примут участие во всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду на призы двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Саутина, посвященных заслуженному тренеру СССР и России Татьяне Стародубцевой.

На соревнованиях в Воронеже выступят 20 пензенских прыгунов в воду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Турнир пройдет с 20 по 24 ноября в Воронеже.

Честь Пензенской области будут отстаивать Георгий Коровин, Дмитрий Дерин, Владислав Просвирин, Ксения Гуранова, Даниил Белов, Артем Барашкин, Даниил Корябкин, Анастасия Белова, Николай Борисов, Иван Карпов, Алина Кубасова, Георгий Пронькин, Алексей Балыкин, Владислав Сиренко, Роман Таранкин, Дарья Бибикина, Арина Тряшкина, Арина Кирилюк, София Ликунова и Ульяна Яшина, сообщается на сайте спортшколы.
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