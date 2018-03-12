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Пензенская «Юность» дважды обыграла «Енисей-2»

08:27 | 12.03.2018 | Спорт

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Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Пензенская «Юность» во второй обыграла «Енисей-2» из Красноярского края со счетом 86:66 в домашнем матче регулярного этапа чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона, который состоялся в воскресенье, 11 марта.

Пензенская «Юность» дважды обыграла «Енисей-2»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первая четверть завершилась со счетом 19:22 в пользу красноярской команды, но последующие три игровых отрезка пензенские баскетболистки вели — 22:12, 24:15 и 21:17.

Арина Глазачева принесла «Юности» 30 очков, Елена Мельникова — 14, а Ольга Сизякова — 12.

Таким образом, после 34 игр пензенская команда находится на третьей строчке турнирной таблицы с 59 очками.

Следующие матчи подопечные Дмитрия Нестеровского проведут 24 и 25 марта с командой «Надежда-2» в Оренбургской области.

В предыдущем матче, состоявшемся в субботу, 10 марта, «Юность» обыграла соперниц со счетом 80:56.
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