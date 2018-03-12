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Около 700 пловцов поборются за медали чемпионата и первенства ПФО в Пензе

11:50 | 12.03.2018 | Спорт

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Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Около 700 спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа поборются за медали чемпионата и первенства ПФО по плаванию, которые стартуют во дворце водного спорта «Сура» в Пензе в понедельник, 12 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в администрации училища олимпийского резерва.

Около 700 пловцов поборются за медали чемпионата и первенства ПФО в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данные соревнования являются отборочным этапом на чемпионат и первенство России по плаванию», — пояснили в УОР.

На сайте ДВС «Сура» добавляется, что также будет осуществляться отбор лучших пловцов на первенства России среди юношей и девушек, а также среди юниоров и юниорок, которые состоятся в Саранске.

Кроме того, в рамках первенства ПФО будет проведен второй этап Спартакиады молодежи России, по итогам которого будут выявлены команды регионов, пробившиеся в финал.

Всего спортсменам предстоит разыграть медали в 17 индивидуальных видах программы и эстафетах.
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