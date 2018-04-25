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Пензенская пловчиха завоевала вторую медаль на чемпионате России

11:17 | 25.04.2018 | Спорт

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Москва, 25 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская спортсменка Анастасия Фесикова завоевала вторую серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине на чемпионате России по плаванию в Москве в минувший вторник, 24 апреля.

Пензенская пловчиха завоевала вторую медаль на чемпионате России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она преодолела расстояние за 59,94 секунды и разделила второе место с Марией Каменевой из Санкт-Петербурга, которая показала такой же результат.

Победу одержала Дарья Устинова из Свердловской области. Она пришла к финишу за 59,73 секунды, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.

Первую серебряную медаль на чемпионате России по плаванию Анастасия Фесикова завоевала на дистанции 50 метров на спине с результатом 27,91 секунды, выполнив отборочный норматив для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Глазго в августе.

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