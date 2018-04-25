Пензенская пловчиха завоевала вторую медаль на чемпионате России Спорт

Москва, 25 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская спортсменка Анастасия Фесикова завоевала вторую серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине на чемпионате России по плаванию в Москве в минувший вторник, 24 апреля.

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Она преодолела расстояние за 59,94 секунды и разделила второе место с Марией Каменевой из Санкт-Петербурга, которая показала такой же результат.

Победу одержала Дарья Устинова из Свердловской области. Она пришла к финишу за 59,73 секунды, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.

Первую серебряную медаль на чемпионате России по плаванию Анастасия Фесикова завоевала на дистанции 50 метров на спине с результатом 27,91 секунды, выполнив отборочный норматив для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Глазго в августе.