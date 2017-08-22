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Пензенский губернатор проехал на комбайне по полю в Белинском районе

14:12 | 22.08.2017 | АПК

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил на себе условия работы аграриев, совершив рейс на современном комбайне во время посещения товарищества на вере имени Димитрова в Белинском районе во вторник, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пензенский губернатор проехал на комбайне по полю в Белинском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Техника сегодня развивается. Кабина комфортная — идеально чисто, [имеется] кондиционер. Можно работать в белой рубашке», — отметил глава региона.

По мнению Ивана Белозерцева, достойные условия труда помогают изменить отношение к работе комбайнера.

«Получаешь истинное удовольствие от участия в процессе уборки урожая», — сказал губернатор.

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Товарищество на вере имени Димитрова под руководством Петра Степанюка специализируется на выращивании зерновых, технических и кормовых культур, развивает молочное скотоводство.

В 2017 году посевная площадь составила 5 тыс. 910 га. Возделывание осуществляется с помощью высокопроизводительной техники.

К 21 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 1,5 тыс. га, что составляет 49% от общего объема. Намолочено 10,2 тыс. тонн зерна.

Полностью убраны озимая пшеница, ячмень и горох.
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