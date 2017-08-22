Пензенский губернатор проехал на комбайне по полю в Белинском районе АПК

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил на себе условия работы аграриев, совершив рейс на современном комбайне во время посещения товарищества на вере имени Димитрова в Белинском районе во вторник, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Техника сегодня развивается. Кабина комфортная — идеально чисто, [имеется] кондиционер. Можно работать в белой рубашке», — отметил глава региона.

По мнению Ивана Белозерцева, достойные условия труда помогают изменить отношение к работе комбайнера.

«Получаешь истинное удовольствие от участия в процессе уборки урожая», — сказал губернатор.

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Товарищество на вере имени Димитрова под руководством Петра Степанюка специализируется на выращивании зерновых, технических и кормовых культур, развивает молочное скотоводство.

В 2017 году посевная площадь составила 5 тыс. 910 га. Возделывание осуществляется с помощью высокопроизводительной техники.

К 21 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 1,5 тыс. га, что составляет 49% от общего объема. Намолочено 10,2 тыс. тонн зерна.

Полностью убраны озимая пшеница, ячмень и горох.