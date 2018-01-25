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Лимит федеральных средств поддержки пензенского АПК в 2018 году составит 1,7 млрд. рублей

09:18 | 25.01.2018 | АПК

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Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Лимит федеральных средств поддержки по всем направлениям агропромышленного комплекса Пензенской области составит в 2018 году 1,7 млрд. рублей. Об этом сообщила заместитель начальника управления экономики и государственной поддержки АПК регионального Минсельхоза Ирина Тихонова.

Лимит федеральных средств поддержки пензенского АПК в 2018 году составит 1,7 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе совещания в минувшую среду, 24 января, она отметила, что в феврале регион получит 215 млн. рублей на поддержку растениеводства.

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На программу помощи молочному скотоводству планируется направить 50 млн. рублей, а поддержка производителям яиц увеличена до 11 млн. рублей.

Все действовавшие ранее направления помощи аграриям в 2018 году сохранятся.

Кроме того, впервые будет оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на 1 кг реализованной продукции животноводства. На эти цели запланировано около 185 млн. рублей.

Кроме того, будут увеличены объемы средств грантовой поддержки малых форм хозяйствования, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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