EN
12:36:46 Понедельник, 15 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 823 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. 935 человек выздоровели, 31 пациент умер

По программе комплексного развития сел за год построят и реконструируют около 20 км дорог

11:53 | 15.06.2020 | АПК

Печать

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Подрядные организации построят и реконструируют десять автомобильных дорог протяженностью около 20 км в Пензенской области в 2020 году в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минстроя в понедельник, 15 июня.

По программе комплексного развития сел за год построят и реконструируют около 20 км дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Строительство автодорог запланировано в следующих районах: Вадинском (первый этап), Лунинском, Нижнеломовском, Пачелмском, Пензенском, Тамалинском, Земетчинском и Башмаковском», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что подрядчики приступили к работам в районе села Шейно Пачелмского района, на подъезде к селу Болотниково Лунинского района, на участке дороги «Яковлевка — Тамала — Дуровка» Тамалинского района, а также «Новая Пятина — Кривозерье» Нижнеломовского района.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области появились основания для сокращения инфекционных коек — Никишин С улиц Пензы за два дня убрано около 40 поваленных деревьев — мэрия
В Нижнеломовском районе организована проверка по факту кражи кровли с частного дома В Пензенской области более 20 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
Житель Пензы перечислил мошенникам 1,3 млн. рублей В Кузнецке организованы поиски двоих малолетних детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама