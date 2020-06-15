По программе комплексного развития сел за год построят и реконструируют около 20 км дорог АПК

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Подрядные организации построят и реконструируют десять автомобильных дорог протяженностью около 20 км в Пензенской области в 2020 году в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минстроя в понедельник, 15 июня.

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«Строительство автодорог запланировано в следующих районах: Вадинском (первый этап), Лунинском, Нижнеломовском, Пачелмском, Пензенском, Тамалинском, Земетчинском и Башмаковском», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что подрядчики приступили к работам в районе села Шейно Пачелмского района, на подъезде к селу Болотниково Лунинского района, на участке дороги «Яковлевка — Тамала — Дуровка» Тамалинского района, а также «Новая Пятина — Кривозерье» Нижнеломовского района.