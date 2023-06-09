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Объявлен прием заявок в рамках конкурсного отбора проектов благоустройства сельских территорий на 2024 год

10:31 | 09.06.2023 | АПК

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Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области объявило о начале приема заявок от сельских администраций в рамках конкурсного отбора проектов благоустройства общественных пространств на 2024 год.

Объявлен прием заявок в рамках конкурсного отбора проектов благоустройства сельских территорий на 2024 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках проектов сельские администрации имеют возможность создавать и обустраивать зоны отдыха, детские и спортивные площадки, обустраивать тротуары, ремонтировать улично-дорожную сеть, заниматься освещением сельских улиц», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минсельхоза.

В нем добавляется, что размер субсидии на реализацию каждого проекта, победившего в конкурсном отборе, составит 70% от его стоимости.

«Начиная с 2024 года максимальный размер субсидии на реализацию одного проекта будет увеличен с 2 млн. рублей до 3 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что прием заявок продлится по 15 июня.

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