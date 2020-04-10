Как сохранить деньги в кризис? Надежный и выгодный способ — покупка недвижимости Статьи

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Аналитический центр НАФИ в марте 2020 года провел всероссийское исследование, целью которого было выяснить у граждан страны, какие способы вложения денег они считают наиболее надежными и выгодными.

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Участие в опросе, который проводился в виде личного интервью с использованием планшетов, приняли 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 136 населенных пунктов 50 регионов России. Выборка исследования построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность — не более 3,4%.

В итоге на первом месте среди предпочитаемых способов вложения денег, как и в 2017-м, и в 2019-м, оказалась покупка недвижимости. По состоянию на март 2020 года 40% россиян считают недвижимость надежным способом вложения денег, 39% — выгодным. Годом ранее цифры были 44% и 37% соответственно.

Кроме недвижимости, в тройку лидеров по надежности и выгодности вложений средств входят вклады в госбанках (23% россиян считают их надежными, 19% — выгодными) и покупка золота или драгоценностей (21% считают этот способ надежным, 18% — выгодным).

Хранение наличных денег остается популярной формой сбережений, однако за три года стало восприниматься менее надежной. Так, доля россиян, считающих надежным накопление и хранение наличных в рублях, сократилась с 21% в 2017 году до 15% в 2020-м, а наличных в валюте — с 17% до 11%.

Выгодность наличных сбережений в рублях и валюте по итогам последнего исследования отметили равные доли россиян — по 10%, хотя еще год назад о выгоде хранения иностранной валюты в наличных говорили 18%.

Вклад в коммерческом банке представляется россиянам менее надежным и выгодным, чем такой же вклад в государственном банке или сбережения в наличных. Только 9% заявили о его надежности, 7% — о выгодности. Эти доли почти не менялись на протяжении последних лет.

Более сложные виды финансовых инструментов, как, например, покупка акций предприятий, вложения в паевые инвестиционные фонды или негосударственные пенсионные фонды, представляются надежными и выгодными меньшинству россиян — от 2% до 8%.

По словам заместителя генерального директора аналитического центра НАФИ Тимура Аймалетдинова, цикличность мировых экономических кризисов постоянно учит людей придавать большую важность формированию личных сбережений, которые создают финансовую подушку безопасности в случае резкого снижения доходов, увольнений или других схожих обстоятельств.

«Выбирая формы сбережений, мы всегда взвешиваем их с позиций надежности и выгодности. Проведенное исследование показало, что постепенно растет инфляционная грамотность россиян — доля сторонников сбережений в наличной форме постепенно снижается. В то же время, что в целом характерно для любого турбулентного периода, снижается склонность к риску. В ближайшее время, по нашим оценкам, россияне в дилемме между выгодностью и надежностью будут делать выбор в пользу надежности», — отмечает эксперт.

Районы, кварталы, жилые массивы...

Когда мы говорим о недвижимости, то, наверное, первое, что приходит на ум — это хорошая квартира, причем в новостройке в развитом микрорайоне, где есть вся необходимая инфраструктура; где территория двора огорожена, озеленена и благоустроена, детская площадка — безопасна, а парковка имеет достаточное количество мест.

Вряд ли человек, который задумывается о покупке комфортной недвижимости для себя или готов инвестировать свободные деньги с целью их сохранения, при прочих равных условиях будет выбирать между новым современным жильем и старыми квартирами советской эпохи — «брежневками», «хрущевками» и «сталинками». Тем более учитывая то, что строительные компании сегодня предлагают квартиры на любой вкус и достаток.

Покупатели, серьезно подходящие к вопросу выбора жилья, как показывает практика, стремятся учитывать множество факторов, включая репутацию застройщика и востребованность реализованных им ранее проектов. О надежности той или иной организации, можно судить в том числе по уже завершенным объектам.

Топ-5 застройщиков по объемам ввода жилья в Пензенской области

По информации министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, пятерку лидеров по объемам ввода жилья в регионе по итогам прошлого года вновь возглавил «Термодом». Если в 2018-м компания ввела 36,4 тыс. кв. метров, то в 2019-м — уже 63,8 тыс.

Примечательно, что наряду с развитием микрорайона «Город «Спутник» холдинг начал осваивать строительный рынок Пензы. Благодаря усилиям «Термодома» в преддверии Нового года были введены в эксплуатацию два объекта обманутых дольщиков — первая очередь ЖК «Райки» и шестой корпус ЖК «8 Марта», которые оставил незаконченными обанкротившийся «Пензастрой». Впереди у компании планы по освоению земельных участков на территории областного центра.

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На второе место вышла «Застава», которая раньше располагалась на третьем. Как поясняют в региональном Минстрое, увеличение объемов было достигнуто за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, включенных в перечень объектов, строительство которых осуществлялось по федеральному проекту «Жилье». В итоге 2019 год компания завершила с результатом 54,9 тыс. кв. метров, в то время как в 2018-м было сдано 29,6 тыс.

Замкнула тройку лидеров фирма «Пензагорстрой». В прошлом году ей удалось ввести 30,5 тыс. кв. метров.

Группа «Рисан» по объемам ввода жилья показала лишь четвертый результат, хотя по итогам 2018-го была на втором месте. Цифра уменьшилась с 30,9 тыс. до 26,9 тыс. кв. метров.

На пятой строчке расположилась фирма «Мегастрой Девелопмент» с показателем 24,5 тыс. кв. метров.

«Пензгорстройзаказчик» и «Ревьера», которая в 2019-м стала «Ривьерой», из пятерки ведущих застройщиков Пензенской области по объемам ввода жилья по итогам прошлого года выбыли. В 2018-м они сдали в эксплуатацию 24,7 тыс. и 19,8 тыс. кв. метров соответственно.

Цены на жилье в Пензенской области

Дорожает, пожалуй, все вокруг, причем постоянно. Жилье — не исключение. Это подтверждают и данные Росстата.

Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Пензенской области за IV квартал 2019 года составила 45 тыс. 923 рубля, за аналогичный период 2018-го — 41 тыс. 961 рубль.

Средняя цена 1 кв. метра на вторичном рынке за IV квартал 2019 года составила 42 тыс. 3 рубля, за аналогичный период 2018-го — 40 тыс. 608 рублей.

«Увеличение средней стоимости жилья произошло по причине перехода отрасли жилищного строительства на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, а также начала реализации ряда проектов жилищного строительства с продажей квартир с чистовой отделкой, например, в ЖК «Арбековская застава», — говорится в ответе на редакционный запрос ИА «PenzaNews» за подписью первого замглавы Минстроя Пензенской области Светланы Кругловой.

Для сравнения: десять лет назад — в 2009-м — «квадрат» на первичном рынке жилья в Пензенской области стоил 31 тыс. 232 рубля, на вторичном — 35 тыс. 28 рублей.

Тенденция очевидна.

Ослабление рубля и коронавирус

События, произошедшие в экономике в марте 2020 года, едва ли для кого-то остались незаметными. Изменение ситуации на нефтяном рынке, ослабление рубля относительно доллара и евро и возросшая неопределенность в одночасье стали наиболее обсуждаемыми темами не только в профессиональной среде, но и на бытовом уровне.

Угроза коронавируса COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) также присутствовала в повестке, но на фоне «черного понедельника» сначала не воспринималась как определяющий фактор. Мог ли еще месяц назад кто-то предположить, что весь апрель в России будет объявлен нерабочим, а люди будут находиться дома в самоизоляции?

Возвращаясь к теме недвижимости, стоит отметить, что средневзвешенная процентная ставка к концу 2019 года достигла исторического минимума в 9%. В феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что «это еще не предел и будет дальнейшее снижение ипотечных ставок». Какое-то время сомнений в этом не было, но резкое снижение цен на нефть и распространение коронавируса пошатнули устоявшуюся реальность.

Все чаще стали возникать разговоры о том, что ипотека неизбежно подорожает. Отдельные кредитно-финансовые учреждения уже предприняли шаги в этом направлении. В частности, ставки выросли у «Открытия» и «Абсолют Банка». И вновь вопрос: реально ли это было как-то заранее спрогнозировать?

Стремление вложить деньги в квадратные метры

Можно предположить, что все эти факторы в той или иной степени наряду со страхом неизвестности спровоцировали всплеск активности на рынке жилья Пензенской области в марте 2020 года.

По словам руководителя «Агентства недвижимости 24» Екатерины Макаровой, прошедший месяц оказался ознаменован повышенным интересом со стороны покупателей: на фоне происходящих изменений часть граждан, имеющих накопления, предпочли вложиться в жилье. По ее наблюдениям, ситуация напоминала 2014 год, когда те, у кого были деньги, стремились поскорее приобрести квадратные метры.

«Я тот кризис отчетливо помню: когда рос доллар, мы распродали абсолютно все — крайние этажи, угловые квартиры — по бешеным ценам. Люди боялись, что деньги превратятся в бумажки. В этом году наблюдалось то же самое, но немного в меньших масштабах», — рассказывает она.

Так совпало, что на вторую декаду марта было намечено заседание совета директоров Банка России по рассмотрению вопроса об уровне ключевой ставки. Это только добавляло неопределенности.

«Все, в том числе те, кто вообще далек от нашего рынка, знали, что будет это заседание. Многие считали, что ставка вырастет и надо быстрее брать ипотеку. Банки подогревали спрос», — говорит собеседница агентства.

20 марта совет директоров ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Вместе с тем эксперты не исключают, что уже в ближайшей перспективе она вырастет, и ставки по ипотеке снова пойдут вверх.

От коронавируса к «корона-кризису»

Если на протяжении всего марта лишь периодически возникало ощущение, что ситуация меняется довольно быстро, то к концу месяца пришло четкое осознание, что темп происходящих событий ускорился в разы. То, что было актуально еще несколько дней назад, могло внезапно потерять всякий смысл.

Так, коронавирус принес в нашу жизнь «нерабочие дни с сохранением зарплаты». Почти ежедневно вводились новые ограничения и запреты вплоть до того, что не каждый мог покинуть свой дом, как только пожелает. Пару месяцев назад в такое сложно было поверить, как и в то, что не будут работать торговые центры, кафе, салоны красоты и кинотеатры.

Бизнес стал адаптироваться к меняющимся условиям. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Оперативно отреагировали некоторые застройщики, организовав дистанционное общение с клиентами. Например, «Термодом» начал проводить онлайн-экскурсии по готовым объектам. Благодаря этому покупатель может увидеть и двор, и подъезд, и расположение комнат, и даже вид из окна, соблюдая режим самоизоляции.

Как выяснилось, в таком режиме большинству из нас придется жить несколько дольше, чем ожидалось изначально. Новость о нерабочих днях до конца апреля заставила на многое посмотреть под другим углом, объективно проанализировать имеющиеся ресурсы, оценить возможности и просчитать несколько сценариев развития событий.

При этом всеобщей тревоге из-за вероятных негативных последствий коронавируса поддаются не все. Немало тех, кому довелось пережить не один кризис и научиться справляться с казалось бы безнадежными ситуациями.

Покупать или не покупать?

Относительно низкие ставки, многообразие жилищных программ и пока еще нерастраченные сбережения — для кого-то повод всерьез задуматься о приобретении недвижимости. Как ни крути, а в нашей стране принято инвестировать в квадратные метры. Между тем принимать решение необходимо обдуманно и взвешенно.

«Покупка должна быть осознанной, без истерии, с холодным разумом. Нужно все приобретать по потребностям», — говорит руководитель «Агентства недвижимости 24» Екатерина Макарова.

В качестве примера она приводит семью, которая снимает квартиру и каждый месяц платит за аренду, но может взять ипотеку и тратить примерно те же деньги уже на собственное жилье. В этом случае решение о покупке очевидно.

Говоря о существующих на сегодняшний день программах, собеседница особо выделяет предложение для семей, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года.

«Если подпадаешь под условия и приобретаешь квартиру у юрлица, в основном это новостройки, то ипотека примерно под 5% годовых в зависимости от банка. С учетом того, что в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, это очень классная программа», — отмечает она.

Отдельно стоит остановиться на сельской ипотеке, которая стала нововведением 2020 года. Она предоставляется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по ставке от 2,7% годовых. Аналогичное предложение в данный момент вряд ли удастся найти на рынке.

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В Пензенской области действие этой программы распространяется на территории, которые определило министерство сельского хозяйства региона. В их число вошел и «Спутник», что является хорошей новостью для тех, кто планирует покупку квартиры не в областном центре, но хочет пользоваться развитой инфраструктурой. В микрорайоне есть школа, детсады, поликлиника, набережная с фонтаном, созданы условия для активного отдыха.

В общем, есть о чем подумать, тем более что времени для этого в период самоизоляции появилось достаточно.

В ответ на просьбу дать общий совет тем, кто пока размышляет, покупать жилье или нет, Екатерина Макарова поясняет, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, учитывая запросы и возможности семьи. Вместе с тем, по ее мнению, затягивать с решением жилищного вопроса не имеет смысла.

«Нужна квартира? Покупайте! Не ждите лучших времен, потому что жить нужно здесь и сейчас», — подчеркивает она.

Елена Борисова