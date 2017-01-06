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Житель Пензы подозревается в избиении матери шваброй

11:24 | 06.01.2017 | Криминал

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Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. 24-летний житель Пензы задержан по подозрению в избиении своей 54-летней матери, которая была госпитализирована с колото-резаной раной грудной клетки и многочисленными телесными повреждениями из дома по улице Набережной реки Мойки.

Житель Пензы подозревается в избиении матери шваброй

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в ходе возникшей ссоры избил мать руками, ногами и шваброй, а затем ударил ножом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый признался в содеянном.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — резюмировали в полиции.
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